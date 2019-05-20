محمود علاء ينقذ الزمالك من هدف مؤكد أمام نهضة بركان

الإثنين، 20 مايو 2019 - 00:17

الزمالك محمود علاء نهضة بركان

نرشح لكم

أخر الأخبار

محرز: أسعى لقيادة الجزائر للقب أمم إفريقيا 2019 3 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر كروس: راتبي لا يكفي لضم مبابي.. وإعجابي بـ بوجبا لن يغير شيء 4 دقيقة | أوروبا
سويلم: خاطبنا الأمن لحضور 60 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبركان ساعة | إفريقيا
أليسون يتحدث عن أعظم لحظات ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
"نسبة إنهاء أعمال استاد الإسماعيلية 95%" ساعة | إفريقيا
تقرير: ميلان قريب من ضم سينسي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك

قد ينال إعجابك