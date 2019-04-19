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هدف تريزيجيه بصناعة كريم حافظ مع قاسم باشا في مرمى بورصا سبور
الجمعة، 19 أبريل 2019 - 21:20
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في الجول يكشف كيف يفكر المقاصة في خليفة طلعت يوسف.. أفضلية للأجنبي وطرح اسمي ميدو وجلال
بالفيديو – تريزيجيه يُسجل بصناعة كريم حافظ.. قاسم باشا يتعادل مع بورصا سبور
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