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أهداف فوز نهضة بركان المغربي على جور ماهيا الكيني 5-1 (كأس الكونفدرالية)
الأحد، 14 أبريل 2019 - 23:41
أهداف فوز ليل على باريس سان جيرمان 5-1 (الدوري الفرنسي)
هدف ملغي لـ الزمالك في مرمى حسنية أغادير
عارضة الزمالك تنقذ جنش من هدف محقق لـ حسنية أغادير
هدف انتصار الزمالك أمام حسنية أغادير - إبراهيم حسن
الكونفدرالية
نهضة بركان
جورماهيا
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