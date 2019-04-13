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ملخص فوز الاتحاد على النصر 3-2 (الدوري السعودي)
السبت، 13 أبريل 2019 - 21:38
أهداف فوز مانشستر يونايتد على وست هام يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز روما على أودينيزي 1-0 (الدوري الإيطالي)
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