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أهداف فوز مازيمبي على سيمبا 4-1 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 13 أبريل 2019 - 17:12
أهداف فوز سبال على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز توتنام على هدرسفيلد 4-0 (الدوري الإنجليزي)
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مباشر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي 0 صن داونز 0.. الحارس يتألق أمام تسديدة أزارو
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