محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري أبطال آسيا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز اسكتلندا على سان مارينو 2-0 (تصفيات يورو 2020)
الأحد، 24 مارس 2019 - 21:19
ملخص فوز المجر على كرواتيا 2-1 (تصفيات يورو 2020)
أهداف فوز جنوب إفريقيا على ليبيا 2-1
أهداف فوز تنزانيا على أوغندا 0/3 (تصفيات أمم إفريقيا)
فرصة أديبايور الرائعة الضائعة أمام بنين
اسكتلندا
سان مارينو
تصفيات يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجاهد: راعينا تخفيف الضغط على استاد القاهرة في كأس الأمم
16 دقيقة |
إفريقيا
أمونيكي: فخور بإنجازي مع تنزانيا.. ولن أختار بين الزمالك والأهلي لهذا السبب
23 دقيقة |
إفريقيا
اتحاد الكرة: القمة فرصة للتفاوض مع الكاف حول صلاحية برج العرب
27 دقيقة |
الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2019 والقنوات الناقلة – إنجلترا وفرنسا والبرتغال في تصفيات أوروبا
43 دقيقة |
أوروبا
نور السيد: اختيارات المنتخب لأسباب بعيدة عن الكرة.. أين خالد قمر رقم 1 في مصر؟
56 دقيقة |
الدوري المصري
بالفيديو – احتفال مثالي بالمئوية.. هازارد يقود بلجيكا لتخطي قبرص
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الأقرب لتصنيف أمم إفريقيا 2019 - مصر على رأس مجموعة.. واجتماعات لحسم الرابع
اتحاد الكرة يُعلن.. ملاعب كل مجموعة في كأس الأمم الإفريقية
تعرف على منتخبات أمم إفريقيا.. 3 لأول مرة و4 فرق تعود بعد غياب طويل
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: انتهى زمن الصمت أمام الإهانات.. عقوبات قاسية ستُطال أي مُخطئ
تغريم الزمالك 200 ألف جنيه وتحويل رئيسه للجنة الانضباط
الأكثر مشاهدة
1
الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد
2
المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك
3
فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب
4
انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا