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أهداف فوز بنين على توجو 2-1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية)
الأحد، 24 مارس 2019 - 19:04
ملخص فوز روسيا على كازاخستان 4-0 (تصفيات يورو 2020)
ملخص فوز ويلز على سلوفاكيا 1-0 (تصفيات يورو 2020)
هدفا فوز زيمبابوي على جمهورية الكونغو 0/2 (تصفيات أمم إفريقيا)
ملخص فوز البوسنة والهرسك على أرمينيا 2-1 (تصفيات يورو 2020)
بنين
توجو
تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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