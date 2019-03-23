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هدفا تعادل مصر أمام النيجر (تصفيات أمم إفريقيا)
السبت، 23 مارس 2019 - 19:38
ملخص فوز سوريا على الأردن 1-0
الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام النيجر
هدف تريزيجيه لـ مصر في مرمى النيجر
أهداف فوز الكاميرون على جزر القُمر 3-0 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2020)
مصر
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