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أهداف فوز إنجلترا على التشيك 5-0 (تصفيات يورو 2020)
الجمعة، 22 مارس 2019 - 23:56
أهداف فوز تركيا على ألبانيا 2-0 (تصفيات يورو 2020)
ملخص فوز أيسلندا على أندورا 2-0 (تصفيات يورو 2020)
ملخص فوز فرنسا على مولدوفا 4-1 (تصفيات يورو 2020)
أهداف فوز تونس على إي سواتيني 4-0 (معلول يصنع)
إنجلترا
التشيك
تصفيات يورو 2020
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