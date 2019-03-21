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أهداف فوز كرواتيا على أذربيجان 1/2 (تصفيات أمم أوروبا)
الخميس، 21 مارس 2019 - 23:59
أهداف فوز بلجيكا على روسيا 1/3 (تصفيات أمم أوروبا)
أهداف فوز هولندا على بيلاروسيا 0/4 (تصفيات أمم أوروبا)
هدف روسيا في بلجيكا من خطأ كورتوا الكارثي
كرواتيا
أذربيجان
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