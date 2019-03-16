أهداف فوز سيمبا على فيتا كلوب 2-1 (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 16 مارس 2019 - 21:25

في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

استشاري إصابات يوضح لـ في الجول كيف يتغلب نجوم القطبين على ضغط المباريات قبل القمة 2 دقيقة | الدوري المصري
القمة ملتهبة في مارس.. مباراتان لم تكتملا وهدف لا ينسى 24 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - في نهائي مكرر.. سيدات الأهلي أمام قرطاج من أجل اللقب العاشر 32 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – إيتو ودروجبا ضيفا شرف قرعة كأس الأمم.. وحكيم يحيي الحفل 41 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يجري اتصالات مع كاف لتأجيل مواجهة صن داونز 24 ساعة 51 دقيقة | إفريقيا
رئيس الزمالك: مجلسي كان يريد الانسحاب من الدوري.. لن أدفع الغرامة ولن أذهب للانضباط 57 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك