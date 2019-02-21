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نجوم الكرة يتحدثون عن عماد متعب "ملك الـ90" في عيد ميلاده
الخميس، 21 فبراير 2019 - 13:07
أهداف فوز سيتي على شالكه 3-2 (دوري أبطال أوروبا)
هدفا فوز أتليتكو مدريد على يوفنتوس 0/2 (دوري أبطال أوروبا)
هدف مانشستر سيتي الثالث في شالكة
عماد متعب
الأهلي
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