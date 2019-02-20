أفضل 5 أهداف ليوفنتوس أمام الفرق الإسبانية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 18:22

يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الطلائع: فخور باللاعبين "عدنا بثنائية رائعة أمام الزمالك" 4 دقيقة | الدوري المصري
جعفر للزمالك: انتبه تنتظرك مواجهات صعبة 10 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 21 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – لقاء محلي.. والدوري الأوروبي 13 دقيقة | الدوري المصري
رحيل: لا يوجد مستحيل.. قادرون على إقصاء الهلال السعودي 23 دقيقة |
خيمينز: يجب أن نسجل في تورينو لنحسم التأهل 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ساني بعد انتفاضة شالكه: لا نستسلم أبدا.. وسترلينج: لا يمكننا الفوز 3-0 في كل مباراة 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك