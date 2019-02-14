أمير مرتضى: تحدثت مع جروس حول حفني.. وإصابة مصطفى فتحي ليست مزمنة

الخميس، 14 فبراير 2019 - 01:21

الزمالك جروس أمير مرتضى

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 14-2-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وأرسنال وتشيلسي 5 ساعة | الدوري المصري
فاروق جعفر: جروس والزمالك الأفضل في الدوري وليس الكونفدرالية.. ورسالة للإدارة 5 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: التبديلات أمام حسين داي كانت بطيئة.. وبوطيب يشبه فلافيو وأزارو 5 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: سأتحدث مع جروس حول حفني.. ما حدث في الانتقالات غير مقنع 5 ساعة | إفريقيا
بعد الجولة الثانية - موقف مجموعات الكونفدرالية.. عودة المجموعة الثالثة لنقطة الصفر 6 ساعة | إفريقيا
مبوما: صلاح قال لي إنه يحلم بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 7 مرات 6 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك