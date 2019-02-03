زي النهاردة - العميد يصبح أكبر من يسجل في تاريخ كأس إفريقيا

الأحد، 03 فبراير 2019 - 12:56

حسام حسن منتخب مصر كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد 21 عاما.. أوليتش يخلد ذكرى أخيه الراحل بنفس الاحتفال وضد الزمالك أيضا 2 دقيقة | إفريقيا
أجويرو: هدفي الثالث كان باليد في أرسنال.. والأهم هو مواصلة القتال 6 دقيقة | أوروبا
بالفيديو في الكونفدرالية – الصفاقسي يضرب النجم بهدف.. وزيسكو يحسم دربي زامبيا 19 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – رسالتك وصلت يا بيب.. أجويرو يُعذب أرسنال ويعود بسفينة سيتي للطريق الصحيح 20 دقيقة | أوروبا
خسارة الزمالك أمام جور ماهيا تضعه على أعتاب كسر رقم سيء.. لكن هناك سبب للتفاؤل 28 دقيقة | تقرير في الجول
شاهد – إصابة قوية لـ حسين السيد بعد لقطة "دهس" من لاعب أحد 44 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك