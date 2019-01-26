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أهداف فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 26 يناير 2019 - 19:06
أهداف فوز دورتموند على هانوفر 5-1 (الدوري الألماني)
أهداف فوز يونايتد على أرسنال (3-1) كأس الاتحاد الإنجليزي
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