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أهداف فوز صن داونز على الوداد 2-1 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 19 يناير 2019 - 23:11
مجموعة الأهلي - خماسية فيتا كلوب في سيمبا ( دوري أبطال إفريقيا )
هدف فوز دورتموند على لايبزيج (الدوري الألماني)
كل ما قدمه صلاح في ليلته التاريخية مع ليفربول ضد بالاس
ملخص فوز أتليتكو مدريد على ويسكا 3-0 (الدوري الإسباني)
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