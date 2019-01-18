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تأخر انطلاق الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي والإفريقي
الجمعة، 18 يناير 2019 - 19:30
الهدف الثاني للإفريقي ضد الإسماعيلي (دوري أبطال إفريقيا)
هدف الإفريقي الأول في شباك الإسماعيلي (دوري أبطال إفريقيا)
هدف الإسماعيلي الأول في شباك الإفريقي (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز الترجي التونسي أمام بلاتينيوم (دوري أبطال إفريقيا)
الإسماعيلي
الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
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