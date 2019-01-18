هدف الإسماعيلي الأول في شباك الإفريقي (دوري أبطال إفريقيا)

الجمعة، 18 يناير 2019 - 18:27

الإفريقي الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمين عمر ضمن حكام كأس إفريقيا للشباب 2019 41 دقيقة | مصر
ديفيد لويز: كلنا مع ساري ساعة | أوروبا
إيمري: نحتاج أوزيل مثل أي لاعب في الفريق ساعة | أوروبا
سولشاير: راشفورد يستطيع الوصول إلى مستوى رونالدو ساعة | أوروبا
نيمار: لا أوافق بيليه في انتقاده لي ساعة | أوروبا
رسميا – بيراميدز يضم عمر خربين.. أفضل لاعب في آسيا 2017 إلى الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك