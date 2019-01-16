صانعو الأهداف: فايزر يصنع وشفانشتايجر يسجل ضد هيرتا برلين

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 17:55

بايرن ميونيخ شفاينشتايجر

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