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أهداف فوز سيمبا على شبيبة الساورة 0/3 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 12 يناير 2019 - 17:03
هدفا فوز مازيمبي على الإسماعيلي 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
هدف فوز وست هام على أرسنال 0/1 (الدوري الإنجليزي)
باهر المحمدي يهدر ركلة جزاء للإسماعيلي ضد مازيمبي
في إفريقيا
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شبيبة الساورة
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