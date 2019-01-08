لحظة الإعلان عن فوز مصر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 16:17

مصر كأس الأمم أبو ريدة

نرشح لكم

أخر الأخبار

طبيب الأهلي: صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام 2 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثالثة.. رينار الأفضل في إفريقيا 8 دقيقة | إفريقيا
بيان رسمي – الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد "أكاذيب" رئيس الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
إنجازات المرابطون تتواصل.. موريتانيا أفضل منتخب في إفريقيا 2018 30 دقيقة | إفريقيا
إثارة نارية بين إيهاب جلال وحسام حسن.. المصري 3-3 بيراميدز ساعة | الدوري المصري
رسميا – بث مباريات أمم إفريقيا 2019 على التليفزيون المصري ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة

قد ينال إعجابك