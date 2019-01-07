محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كأس آسيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري المصري برعاية SICO
Menu
إفريقيا
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
الفيلم الدعائي لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر
الإثنين، 07 يناير 2019 - 16:08
أبو تريكة نجم فوق العادة في السنغال قبل مباراة الأساطير
تأثير عودة معلول في أبرز إحصائيات الأهلي ضد بيراميدز
تألق عبد الله السعيد في أبرز إحصائيات بيراميدز ضد الأهلي
مصر
كأس الأمم
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد عادل حكما لمواجهة سموحة والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين
دقيقة |
الدوري المصري
أحمد حسن يتحدث عن "بيع بيراميدز".. مصير أفشة وهل هناك صفقة جديدة
13 دقيقة |
الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 8-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي وبيراميدز
22 دقيقة |
مصر
رحيل: مارتن يول أكثر مدرب فادني في الأهلي.. وربما تأخر قرار رحيلي
35 دقيقة |
الدوري المصري
تحديات تواجه الأهلي ضد سموحة.. استعادة الفوز وحل أزمة غياب المهاجم
39 دقيقة |
الدوري المصري
مواجهة نارية بين أرسنال ويونايتد في كأس الاتحاد.. ولقاء سهل لسيتي
49 دقيقة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
القيعي: صفقة الشحات؟ المفاوضات بدأت بـ8 وانتهت بـ4 ملايين دولار
بالفيديو - ولفرهامبتون يقصي صلاح ورفاقه من كأس إنجلترا
خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد أجاي.. ويستهدف التجديد له ولـ معلول
رسميا – الكاف يُغير موعد الكشف عن اسم مستضيف أمم إفريقيا 2019
عبد الحفيظ لـ"رئيس نادي آخر": أرجوك أظهر عقد ياسر إبراهيم وسأوقف ناديك من القيد
الأكثر مشاهدة
1
تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز
2
طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات
3
حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة
4
في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا