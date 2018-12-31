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وزير الرياضة: جاهزون لاستضافة أمم إفريقيا ولو بعد ساعة من الآن
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 00:09
هدف انتصار سوريا وديا على اليمن - عمر خربين
أهداف فوز يونايتد على بورنموث 4-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز مانشستر سيتي على ساوثامبتون 3-1 (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز الرائد على أحد (الدوري السعودي)
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مصدر في الزمالك لـ في الجول: نفاضل بين 3 مهاجمين.. وليس بوطيب فقط المعروض علينا
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