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هدفا فوز ساليتاس على المصري 0/2 في بورسعيد (الكونفدرالية الإفريقية)
السبت، 15 ديسمبر 2018 - 19:17
مشادة بين لاعبي المصري والحكم في نهاية الشوط الأول لمباراة ساليتاس
أهداف فوز كاشيما أنتلرز الياباني على جوادالاخارا المكسيكي 3-2 (كأس العالم للأندية)
ملخص فوز الحزم على الهلال 2-1 (الدوري السعودي)
المصري
في الكونفدرالية
ساليتاس
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