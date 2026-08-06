مواعيد الخميس 6 أغسطس 2026.. ناشئات اليد ضد الصين وقرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

تُجرى مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم الخميس بالقاهرة.

وتقام مراسم قرعة الدور التمهيدي اليوم الخميس المقبل الموافق 6 من أغسطس الجاري في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وتبدأ القرعة بمراسم قرعة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الثانية ظهرا بتوقيت مصر.

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بينما قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصرا.

ومن المقرر أن يتم بث القرعة تلفزيونيا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية بالإضافة لقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.

ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كلا من الزمالك بطل الدوري وبيراميدز وصيف البطولة.

بينما يمثل مصر في الكونفدرالية، الأهلي ثالث الدوري وزد وصيف كأس مصر.

ويحصل الفائز على دوري أبطال إفريقيا على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بينما يحصل بطل الكونفدرالية على 4 ملايين دولار.

وتحصل الأندية التي تودع البطولة من الدور التمهيدي على مكافأة قدرها 100 ألف دولار.

ويعد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل لقب دوري الأبطال بينما اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وبيراميدز يشاركان في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الكونفدرالية من دور الـ 32، بينما يشارك زد في الدور التمهيدي الأول.

كرة يد

يلعب منتخب ناشئات مصر أمام الصين ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 عاما والمقامة في رومانيا.

وحال تأهل منتخب ناشئات مصر يصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب.

كرة يد الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا ناشئات اليد
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