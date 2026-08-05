في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد الله.. وموقف إمام عاشور من معسكر إسبانيا

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي أمام الجونة

تعرض محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي للإصابة خلال مواجهة بترول أسيوط الودية.

ولعب الأهلي اليوم الأربعاء مباراتين وديتين ضد بترول أسيوط والنجوم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد الله تعرض لكدمة في كاحل القدم خلال مواجهة بترول أسيوط الودية. الإصابة بسيطة ولن تعيقه عن السفر مع بعثة الأهلي لخوض معسكر إسبانيا".

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في المقابل غاب إمام عاشورعن مبارتي الأهلي الوديتين، كما لم لم يشارك في التدريبات الجماعية منذ عودته من المشاركة في كأس العالم، لكنها لن تمنعه من السفر إلى إسبانيا، بعدما خاض تدريبات تأهيل طوال هذه الفترة.

وفاز الأهلي على بترول أسيوط بهدفين، سجلهما محمد عبد الله وسمير محمد.

فيما فاز على النجوم 6-2 في المباراة الودية الثانية، وسجل الأهداف كل من: محمد شريف، وحسين الشحات، وزيزو، وسفيان بنجديدة، وكريم فؤاد، وأحمد خالد كاباكا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا الخميس الموافق 6 أغسطس لخوض معسكرا خارجيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيلعب ضد بادالونا الذي ينشط في الدرجة الخامسة الإسبانية يوم 12 أغسطس في برشلونة.

ويعود الأهلي من المعسكر بعد خوض مباراة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 من الشهر ذاته، إذ يبدأ الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس.

أجندة الأهلي.. البداية مع الشرقية إنبي

الأهلي إمام عاشور
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