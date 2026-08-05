الدوري المصري - أجندة الأهلي.. البداية مع الشرقية إنبي و13 مباراة على استاد القاهرة

يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة الشرقية إنبي بينما يختتم الدور الأول بملاقاة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى: الأهلي × الشرقية إنبي - الأحد 23 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثانية: زد × الأهلي - الجمعة 28 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثالثة: الأهلي × سموحة - الثلاثاء 1 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة الرابعة: المقاولون × الأهلي - الأربعاء 9 سبتمبر - استاد المقاولون

الجولة الخامسة: الأهلي × أبو قير للأسمدة - الثلاثاء 15 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي - الأحد 11 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة السابعة: الأهلي × القناة - الأربعاء 21 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة الثامنة: مودرن × الأهلي - الخميس 29 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة التاسعة: الأهلي × بيراميدز - الإثنين 23 نوفمبر - استاد القاهرة

الجولة العاشرة: غزل المحلة × الأهلي - الخميس 10 ديسمبر - استاد المحلة

الجولة الـ 11: الأهلي × بترول أسيوط - الثلاثاء 15 ديسمبر - استاد القاهرة

الجولة الـ 12: سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الخميس 24 ديسمبر - استاد المقاولون

الجولة الـ 13: الأهلي × الاتحاد - الثلاثاء 29 ديسمبر - استاد القاهرة

الجولة الـ 14: الجونة × الأهلي - الثلاثاء 5 يناير - استاد خالد بشارة

الجولة 15: الأهلي × م السويس بتروجت - الخميس 28 يناير - استاد القاهرة

الجولة 16: البنك الأهلي × الأهلي - الإثنين 1 فبراير - استاد القاهرة

الجولة 17: الأهلي × المصري - السبت 6 فبراير - استاد برج العرب

الجولة 18: الأهلي × طلائع الجيش - الجمعة 12 فبراير - استاد القاهرة

الجولة 19: وادي دجلة × الأهلي - الجمعة 19 فبراير - استاد السلام

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).