اتحاد الكرة يعقد جلسة لتجديد عقد حسام حسن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد جلسة جمعت هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

ويسعى اتحاد الكرة لتجديد عقد الجهاز الفني بعد إنجاز الوصول لدور الـ16 من كأس العالم.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على فيسبوك، صورة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة ستناقش مع حسام حسن بنود تجديد تعاقده وجهاز الفني والرواتب الجديدة، بالإضافة لملف المباراتين الوديتين في التوقف الدولي المقبل.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.