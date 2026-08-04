سلامة لـ في الجول: أرسلنا استغناء ليادي إلى منتخب السويس بتروجت.. وصفقة أخيرة للاتحاد

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 23:31

كتب : هاني العوضي

أبو بكر ليادي - رجل مباراة الاتحاد ضد الأهلي

أتم نادي منتخب السويس بتروجت صفقة انضمام أبو بكر ليادي لاعب الاتحاد السكندري.

وكان قد كشف FilGoal.com في وقت سابق عن توصل فريق منتخب السويس بتروجت لاتفاق من أجل ضم أبو بكر ليادي لاعب الاتحاد السكندري. (التفاصيل من هنا)

وقال محمد أحمد سلامة لـ FilGoal.com: "تم إرسال الاستغناء الخاص باللاعب أبو بكر ليادي إلى منتخب السويس بتروجت".

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وتابع "سيتم التعاقد مع ظهير أيمن من غانا كآخر صفقات الاتحاد السكندري هذا الصيف".

ويلعب أبو بكر ليادي في مركزي الظهير والجناح الأيمن.

وكان ليادي قد انضم إلى سموحة في يناير 2022 قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في الموسم الماضي.

صاحب الـ 23 عاما شارك مع سموحة في 60 مباراة سجل هدفين وصنع 3 بجميع المسابقات.

بينما مع الاتحاد السكندري خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في ستة أهداف.

إذ سجل أبو بكر ليادي هدفين وصنع 4 آخرين مع الاتحاد.

ويتواجد اللاعب النيجيري في الدوري المصري منذ يناير 2022.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع 17 صفقة في الصيف الحالي حتى الآن قبل انطلاق الموسم الجديد.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت وخالد مسعد وعبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.

وتعاقد زعيم الثغر مع الأوغندي كينيث سيماكولا لتعزيز خط وسطه بالإضافة للـ 6 صفقات الجديدة.

وأخيرا أعلن الاتحاد ضم السداسي علي الجابري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ونورع علاء ومحمد توني لاعبي سيراميكا، والحبيب أحمد حسن لاعب سموحة وإسلام عبد اللاه مدافع زد على سبيل الإعارة.

ورحل عن صفوف الفريق كل من كريم الديب ومحمود شبانة ومحمود عبد الرحيم جنش وعبد الغني محمد وعمرو خليل وعمرو جمعة ومحمد متولي "كناريا" وكريستوفاو مابولولو.

وتقام مراسم قرعة الدوري المصري غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.

الدوري المصري الاتحاد السكندري أبو بكر ليادي منتخب السويس بتروجت
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