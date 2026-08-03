خبر في الجول - منتخب السويس بتروجت يتوصل لاتفاق لضم أبو بكر ليادي
الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 15:23
كتب : عمرو نبيل
توصل فريق منتخب السويس بتروجت لاتفاق من أجل ضم أبو بكر ليادي لاعب الاتحاد السكندري.
أبو بكر ليادي
النادي : الاتحاد السكندري
ويلعب أبو بكر ليادي في مركزي الظهير والجناح الأيمن.
وعلم FilGoal.com أن منتخب السويس بتروجت قد توصل لاتفاق لضم أبو بكر ليادي ضمن تدعيمات الفريق هذا الموسم.
وكان ليادي قد انضم إلى سموحة في يناير 2022 قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في الموسم الماضي.
صاحب الـ 23 عاما شارك مع سموحة في 60 مباراة سجل هدفين وصنع 3 بجميع المسابقات.
بينما مع الاتحاد السكندري خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في ستة أهداف.
إذ سجل أبو بكر ليادي هدفين وصنع 4 آخرين مع الاتحاد.
ويتواجد اللاعب النيجيري في الدوري المصري منذ يناير 2022.
وتقام مراسم قرعة الدوري المصري بعد غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.
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