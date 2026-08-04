تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضاته مع بيدرو نيتو.. وتوتنام يراقب الموقف

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 23:02

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - تشيلسي

بدأ مانشستر سيتي اتصالاته مع ممثلي البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي، تمهيدا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن نيتو يعد أحد أهداف مانشستر سيتي، خاصة في حال إتمام انتقال سافينيو إلى توتنام هوتسبير خلال الميركاتو الجاري.

وأوضح رومانو أن مانشستر سيتي تواصل بالفعل مع وكلاء اللاعب، لكن لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى تشيلسي، كما لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات مباشرة بين الناديين.

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وأضاف أن قيمة الصفقة ستعتمد على مطالب تشيلسي المالية، حال قرر النادي اللندني فتح الباب أمام رحيل اللاعب.

في المقابل، يضع توتنام بيدرو نيتو ضمن خياراته الهجومية، لكنه لا يعد الهدف الأول.

وأشار التقرير إلى أن توتنام سيتحرك لضم نيتو فقط إذا فشل في إتمام صفقة سافينيو، الذي يبقى الأولوية القصوى للنادي اللندني هذا الصيف.

ويرغب إنزو ماريسكا المدير الفني لمانشستر سيتي في ضم اللاعب البرتغالي لصفوف فريقه بعدما كان سبب ضمه لتشيلسي.

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