كوفاسيتش يكشف عن موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 21:20

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش

أكد ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي رغبته في الاستمرار مع الفريق، رغم التقارير التي ربطته بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماتيو كوفاسيتش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وارتبط اسم الدولي الكرواتي بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، في ظل اهتمام كل من إنتر ويوفنتوس بضمه، خاصة مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع مانشستر سيتي، وبعد مشاركته في 9 مباريات فقط خلال موسم 2025-2026 بسبب الإصابة.

وكان إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي قد أكد في وقت سابق أنه "سيبذل كل ما في وسعه" للإبقاء على كوفاسيتش حال عدم رحيله هذا الصيف.

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وقال كوفاسيتش في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، خلال معسكر الفريق في هونج كونج: "تحدثنا قليلًا بالطبع. المدرب يعتمد عليّ، وفي النهاية الأمر يعود إليك لتثبت نفسك وتكون في أفضل حالة."

وأضاف "كان من المهم بالنسبة لي أن أسمع أن النادي يعتمد عليّ، وأن المدرب أيضًا يثق بي. والآن أصبح الأمر بيدي لإظهار أفضل ما لدي. لم أشعر بأي شكوك من جانبهم."

وكان مانشستر سيتي قد دعم خط الوسط هذا الصيف بالتعاقد مع إليوت أندرسون مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، بينما يُتوقع استمرار نيكو جونزاليس وتيجاني رايندرز ضمن خيارات الوسط الأساسية.

كما يستطيع كل من نيكو أورايلي وماتيوس نونيز شغل مركز لاعب الوسط عند الحاجة، بعدما لعبا في مركزي الظهير خلال الموسم الماضي.

ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن ماريسكا يرى أهمية استمرار كوفاسيتش ضمن صفوف الفريق، حتى مع إمكانية رحيله مجانًا عند نهاية عقده في صيف العام المقبل.

وكان كوفاسيتش قد أثبت تعافيه الكامل من إصابات الموسم الماضي بعدما شارك في أربع مباريات مع منتخب كرواتيا خلال كأس العالم.

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