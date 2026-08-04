ذا أثليتك: مدن أمريكية تطالب فيفا بملايين الدولارات بعد استضافة مباريات كأس العالم

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

تطالب مدن أمريكية استضافت مباريات في كأس العالم 2026 بالحصول على مستحقات مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد وعود سابقة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، كانت فيفا قد وعدت بمنح كل مدينة مستضيفة مليون دولار كمساهمة لدعم مشاريع مجتمعية وبناء ملاعب صغيرة، وذلك خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن المدن التي استضافت مباريات مونديال 2026 طالبت بالحصول على نفس الدعم، خاصة مع تحملها تكاليف أكبر على مدار 39 يوما من المنافسات.

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وأوضح أن مسؤولي المدن تلقوا وعودا شفهية متكررة من إدارة فيفا بالحصول على هذه المبالغ، رغم عدم صدور إعلان رسمي، لكن المدفوعات لم تتم حتى الآن.

وتشمل المدن المستضيفة سياتل، لوس أنجلوس، نيويورك، ميامي، دالاس، أتلانتا، وبوسطن، وغيرها من المدن الأمريكية.

وأضاف التقرير أن بعض اللجان المنظمة بدأت بالفعل في إنهاء أعمالها بعد البطولة، ما يزيد من تعقيد آلية صرف هذه المستحقات.

وأشار مسؤولون إلى صعوبة تفهم تأخر فيفا في دفع هذه المبالغ، رغم تحقيقه إيرادات ضخمة تجاوزت 15 مليار دولار خلال الدورة المالية الحالية.

وتحملت المدن الأمريكية الجزء الأكبر من تكاليف التنظيم، بما في ذلك الأمن والنقل والخدمات اللوجستية، بينما حصلت فيفا على معظم عوائد التذاكر وحقوق البث والرعاية.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه رئيس فيفا جياني إنفانتينو ضغوطا متزايدة، بعد أزمات متلاحقة داخل الاتحاد الدولي خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تستمر المناقشات بين المدن وفيفا لحسم ملف المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة.

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