مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب اعتذار طبيب منتخب الشباب عن عدم الانضمام للفريق

اعتذر هاجد العنتبلي طبيب منتخب الشباب تحت قيادة وائل رياض عن عدم قبول عرض الزمالك لمنصب طبيب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان FilGoal.com قد كشف أن هاجد العنتبلي ضمن أبرز المرشحين لمنصب طبيب فريق الزمالك.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com "هاجد العنتبلي طبيب منتخب مصر للشباب تقدم باعتذاره عن عدم قبول عرض الزمالك".

وأوضح "أبلغنا العنتبلي بتمسك اللجنة الطبية داخل اتحاد الكرة برئاسة محمد أبو العلا باستمرار الأجهزة الطبية دون تغيير".

ويسعى الزمالك لتعيين طبيب للفريق الأول بعد رحيل الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت الذي تولى المسؤولية عقب رحيل محمد أسامة.

وعمل العنتبلي في الفئات المختلفة لمنتخب مصر لكرة القدم ورافق العديد من المدربين مثل محمود جابر ووائل رياض وحسين عبد اللطيف ومؤمن سليمان.

وتواجد العنتبلي مع البرازيلي روجيريو ميكالي عندما كان مدربا للمنتخب الأولمبي، وحاليا يتواجد مع منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

وسبق أن انضم للجهاز الطبي لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قبل مواجهة بيراميدز العام الماضي بشكل مؤقت في كأس إنتركونتنينتال.

ويُجرى نادي الزمالك عدة تغييرات في جهازه الفني استعدادا للموسم الجديد.

وانتظم لاعبو الزمالك في المعسكر المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأعلن الزمالك مؤخرا استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق.

فيما رحل جون إدوارد المدير الرياضي، وقبل مجلس إدارة الزمالك استقالته.

وانطلق معسكر الزمالك الاعدادي للموسم الجديد بداية من يوم السبت.

وتوج الزمالك الموسم المنتهي بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، كما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.