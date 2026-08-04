عبد الناصر محمد ممثلا لـ الزمالك في قرعة الدوري

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 19:51

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الناصر محمد - مدير الكرة بنادي الزمالك

يمثل عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القلعة البيضاء في مراسم سحب قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وتقام مراسم قرعة الدوري في تمام الساعة الثالثة عصر الغد، بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المغلق المقام بالعاصمة الجديدة، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

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ويُلعب الدوري المصري الموسم المقبل مكونا من 20 فريقا، وتقام البطولة بنظام الدور الواحد.

ثم يتم تقسيم الفرق على مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب وتكون من 6 فرق، و14 فريقا يتنافسون على تفادي الهبوط.

وبنهاية الموسم يهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية ويصعد 3 ليكون الموسم بعد المقبل 2027/2028 مكونا من 19 فريقا.

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