الأمير علي: تعرضنا في الأردن لابتزاز من فيفا وإنفانتينو

هاجم الأمير علي الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد الدولي "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو.

وأصدر الأمير علي بيانا شديد اللهجة ضد فيفا وإنفانتينو جاء كالآتي:

لا يوجد نقص في القضايا المثارة بشأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واسمحوا لي أن أبدأ بتوضيح بعض هذه القضايا من منظور اتحاد وطني، وتحديدا الاتحاد الأردني الذي شارك في كأس العالم للمرة الأولى.

نحن دولة صغيرة، وميزانية اتحادنا محدودة، وقد اضطررنا إلى التعامل مع عقبات هائلة.

أولا، دخول جماهيرنا إلى الولايات المتحدة، إذ لم يحصل جميع المشجعين على تأشيرات رغم امتلاكهم تذاكر للمباريات، والتي نعلم أيضا أنها بيعت بأسعار باهظة للغاية.

ثانيا، تفرض الحكومة الأمريكية علينا ضرائب من خلال فيفا مقابل مشاركتنا، وهي أموال كان يجب أن تذهب إلى اللاعبين وأعضاء الجهاز.

ولم ينطبق ذلك على المنتخبات التي لعبت وأقامت معسكراتها في كندا والمكسيك، لكننا صادف وجودنا في الولايات المتحدة، ولذلك نواجه الآن تكاليف ضريبية ضخمة بسبب مشاركتنت.

ثالثا، ننتظر منذ ديسمبر صرف المكافآت المالية المستحقة للاعبينا عن كأس العرب في قطر، وهي بطولة تابعة لفيفا.

وحتى الآن لم نتسلم الأموال المستحقة لفريقنا بعد وصوله إلى المباراة النهائية، في الوقت الذي يتباهى فيه فيفا بامتلاكه احتياطيات تقدر بمليارات الدولارات.

من الواضح أن المشكلة الحقيقية تتعلق بالقيادة.

فعلى مدار أشهر، رفض فيفا مساعدتنا في أي من هذه القضايا أو غيرها، إلى أن أبلغني أحدهم شفهيا خلال كأس العالم بأن تأييدي لإنفانتينو سيسهم بشكل كبير في مساعدة اتحادنا..

نحن في الأردن نفخر بتمسكنا بالقيم الأخلاقية. لم نؤيده من قبل، وبالتأكيد لن نؤيده الآن.

لكن ما يحدث بأكمله يرقى إلى مستوى الابتزاز، ونحن نرفض الاستسلام له.

وشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة، وودع من دور المجموعات بعد الخسارة من الجزائر والنمسا والأرجنتين.