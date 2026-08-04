الودية الثالثة.. زيكو يسجل في فوز بيراميدز على العربي الكويتي بثلاثية

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

محمود زلاكة - بيراميدز ضد العربي الكويتي

سجل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هدفا في انتصار بيراميدز على العربي الكويتي ضمن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم المقبل.

ويتواجد فريق بيراميدز بمدينة أرضروم في معسكر إعدادي للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وتغلب بيراميدز على العربي الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المباريات الودية الثالثة.

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وافتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل لبيراميدز في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاف كل من أحمد عاطف "قطة" ومصطفى زيكو الهدفين الثاني والثالث على الترتيب.

وشارك زيكو وحافظ ولاشين مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 والوصول لدور الـ 16.

وبدأ بيراميدز معسكره في تركيا بالخسارة من بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.

ثم حقق الفريق الفوز في الودية الثانية على ألانيا سبور التركي بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية محمود زلاكة وأحمد عاطف "قطة".

وتعاقد بيراميدز حتى الآن مع إياد العسقلاني قادما من روستوف الروسي.

ويستعد بيراميدز لانطلاق الدوري في الموسم الجديد، بالإضافة لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز بطولة كأس مصر الموسم الماضي، فيما نال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

وتجرى قرعة الدوري المصري غدا الأربعاء، بينما قرعة دوري أبطال إفريقيا بعد غدا الخميس.

بيراميدز العربي الكويتي معسكر تركيا
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