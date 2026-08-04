الأعلى للإعلام يحفظ شكوى حسين لبيب ضد أمير هشام

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز حفظ الشكوى المقدمة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "مودرن سبورت" المذاع عبر قناة "مودرن إم تي أي".

وقد صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي/ عصام الأمير – وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى موضوع الشكوى في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.

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وكان الزمالك أكد في شكواه على التشكيك في الذمم المالية ونزاهة مجلس إدارة النادي بما يعد مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

الزمالك حسين لبيب أمير هشام
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