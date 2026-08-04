تقرير: توتنام لا يخطط لضم جاكسون من تشيلسي

لا يعتزم توتنام هوتسبير التحرك للتعاقد مع مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "سبورتس مول"، فإن توتنام لا يخطط للدخول في مفاوضات لضم جاكسون هذا الصيف، رغم الشائعات التي ربطت النادي اللندني بالمهاجم.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي حدد قيمة جاكسون بنحو 65 مليون جنيه إسترليني، رغم أن التقرير ذكر أيضًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2023، وهو ما يبدو خطأً زمنيًا في المصدر.

وكان الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قد ألمح إلى إمكانية استمرار جاكسون مع الفريق، إلا أن المنافسة في الخط الأمامي أصبحت أكثر شراسة بعد التعاقد مع داني ويلبيك، إلى جانب جواو بيدرو، وليام ديلاب، وإيمانويل إيميجا.

وسجل جاكسون منذ انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من فياريال في صيف 2023، 30 هدفًا وصنع 12 آخرين خلال 81 مباراة في جميع المسابقات.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك توتنام عدة خيارات في مركز المهاجم، أبرزها دومينيك سولانكي، وريشارليسون، ودين سكارليت، وماتيس تيل، رغم أن الأخير شارك في أغلب مباريات الإعداد للموسم الجديد كجناح.

ومن المتوقع أن يرحل سكارليت هذا الصيف في ظل عدم حصوله على فرصة حقيقية مع الفريق الأول، بينما يدخل ريشارليسون العام الأخير من عقده.

وأكد المدرب روبرتو دي زيربي رغبته في الإبقاء على ريشارليسون، الذي سجل هدفين في فترة الإعداد بعدما أنهى الموسم الماضي هدافًا للفريق برصيد 12 هدفًا في جميع البطولات.

ولا يجري اللاعب البرازيلي حاليًا مفاوضات جادة مع أي نادٍ آخر، كما أنه لا يضغط من أجل الرحيل، لكن توتنام قد يواجه خطر خسارته مجانًا في صيف 2027 إذا لم يقم ببيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم ذلك، يرى التقرير أن توتنام لا يزال بحاجة إلى تدعيم مركز رأس الحربة، خاصة مع المشاكل البدنية التي يعاني منها سولانكي، وقد حدد بالفعل هدفًا آخر أكثر طموحًا بدلًا من جاكسون.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام مفاجئ من توتنام بضم جاكسون، الذي يحيط الغموض بمستقبله بعد فترة إعارة متباينة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا 11 هدفًا وصنع 4 أهداف خلال 34 مباراة بقميص بايرن، لكنه لعب في أغلب الأحيان بديلًا للمهاجم هاري كين في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.