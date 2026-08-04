كرة يد - ضد الصين.. تحديد منافس ناشئات مصر في ربع نهائي بطولة العالم

تحدد منافس منتخب مصر للناشئات في بطولة العالم لكرة اليد تحت 18 عاما والمقامة في مقدونيا.

ويلعب منتخب مصر ضد الصين في ربع النهائي، بعدما حسم منتخب ناشئات الصين ثاني مجموعته.

وكانت ناشئات مصر قد حسمن التأهل بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة عقب الفوز على الدنمارك في الجولة الختامية.

وتقام مواجهة ناشئات مصر ضد الصين في تمام الرابعة من عصر يوم الخميس المقبل.

وحال تأهل ناشئات مصر يكون نصف النهائي ضد الفائز من إسبانيا أو سويسرا.

وكانت أفضل مشاركات منتخب مصر في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما في نسخة 2022 بمقدونيا الشمالية وحققت مصر وقتها المركز السابع.

ويلعب منتخب مصر للناشئات مع المتأهل من المجموعة التي تضم منتخبات المجر والصين والسويد ورومانيا.

وتأتي قائمة منتخب الناشئات كالآتي:

حراسة المرمى: جنى أحمد - جيداء سلامة - ريتاج محمد.

الجناح الأيسر: جويرية تامر - مى شريف.

الظهير الأيسر: جودى متولى - سندس عصام - فرح فرج.

صانع الألعاب: ميرنا أشرف - ريم إيهاب - ياسمين حسن.

الظهير الأيمن: ملك عمرو - مريم صلاح - حبيبة محمود.

الجناح الأيمن: ملك خميس - فريدة أبو المجد.

الدائرة: زينة عمرو - زينة محمود.