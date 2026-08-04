الولاية الثانية.. رينارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 18:04

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - تونس

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين هيرفي رينارد كمدير فني لمنتخب كوت ديفوار.

وتعتبر تلك هي الولاية الثانية لرينارد مع منتخب كوت ديفوار بعد فترة يونيو 2014 حتى مايو 2015.

وقاد رينارد منتخب تونس في مباراتين بكأس العالم 2026 أمام اليابان وهولندا خلفا للمدرب صبري لموشي الذي تمت إقالته بعد الجولة الأولى من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام السويد 5-1.

أخبار متعلقة:
إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار كأس العالم - يطارد ميسي.. هالاند يسجل خامس أهدافه مع النرويج أمام كوت ديفوار تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار كأس العالم - مدرب النرويج يعلن غياب مدافعه أمام كوت ديفوار

ويتولى رينارد قيادة كوت ديفوار خلفا لإيمرس فاي.

وسبق وأن توج رينارد بلقب أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015.

وقاد فاي منتخب كوت ديفوار للتتويج بكأس إفريقيا 2023 والمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الإيفواري في بيان أن لن يتم تجديد تعاقد إيمرس فاي الذي انتهى في 31 يوليو 2026.

وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد الإيفواري عن خالص شكره وتقديره لإيمرس فاي على التزامه واحترافيته والخدمات التي قدمها خلال فترة قيادته للمنتخب، مشيدا بإسهاماته في تطوير الفريق والنتائج التي حققها، والتي ستظل جزءا مهما من تاريخ كرة القدم الإيفوارية بحسب البيان.

كما تمنى الاتحاد لإيمرس فاي التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وودع منتخب كوت ديفوار كأس العالم 2026 من دور الـ32 بالخسارة أمام النرويج 2-1.

كوت ديفوار هيرفي رينارد
نرشح لكم
بعد 29 شهرا.. بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر بعدما خطف الأضواء في كأس العالم.. بوبيستا مدربا لنهضة بركان في الجول يكشف أهم بنود جدول أعمال كاف.. تطوير بطولات الأندية ودوري الأمم طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في إسبانيا الحياة الجزائرية: بيتكوفيتش يفسخ تعاقده مع منتخب الجزائر.. وخليفته إسباني عودة بعد عامين.. الوداد يضم يحيى عطية الله خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول كاف يعلن إجراء قرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية الخميس في القاهرة
أخر الأخبار
فينجر: إلغاء خطة استثمار فيفا كان ضروريا دون نقاش.. ولم أكن جزءا من المشروع 46 ثاتيه | الكرة الأوروبية
الودية الثالثة.. زيكو يسجل في فوز بيراميدز على العربي الكويتي بثلاثية 28 دقيقة | الدوري المصري
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى حسين لبيب ضد أمير هشام 30 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: توتنام لا يخطط لضم جاكسون من تشيلسي 34 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - ضد الصين.. تحديد منافس ناشئات مصر في ربع نهائي بطولة العالم 37 دقيقة | رياضة نسائية
الولاية الثانية.. رينارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – بقيادة إسماعيل أحمد.. الرياضي يتوج بالدوري اللبناني ساعة | كرة سلة
المريخ لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد بيراميدز بسبب إبراهيم عادل 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي