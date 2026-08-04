الولاية الثانية.. رينارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين هيرفي رينارد كمدير فني لمنتخب كوت ديفوار.

وتعتبر تلك هي الولاية الثانية لرينارد مع منتخب كوت ديفوار بعد فترة يونيو 2014 حتى مايو 2015.

وقاد رينارد منتخب تونس في مباراتين بكأس العالم 2026 أمام اليابان وهولندا خلفا للمدرب صبري لموشي الذي تمت إقالته بعد الجولة الأولى من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام السويد 5-1.

ويتولى رينارد قيادة كوت ديفوار خلفا لإيمرس فاي.

وسبق وأن توج رينارد بلقب أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015.

وقاد فاي منتخب كوت ديفوار للتتويج بكأس إفريقيا 2023 والمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الإيفواري في بيان أن لن يتم تجديد تعاقد إيمرس فاي الذي انتهى في 31 يوليو 2026.

وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد الإيفواري عن خالص شكره وتقديره لإيمرس فاي على التزامه واحترافيته والخدمات التي قدمها خلال فترة قيادته للمنتخب، مشيدا بإسهاماته في تطوير الفريق والنتائج التي حققها، والتي ستظل جزءا مهما من تاريخ كرة القدم الإيفوارية بحسب البيان.

كما تمنى الاتحاد لإيمرس فاي التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وودع منتخب كوت ديفوار كأس العالم 2026 من دور الـ32 بالخسارة أمام النرويج 2-1.