بعدما خطف الأضواء في كأس العالم.. بوبيستا مدربا لنهضة بركان

أتم نادي نهضة بركان المغربي إجراءات التعاقد مع بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي.

ويتولى بوبيستا تدريب نهضة بركان خلفا لمعين الشعباني الذي اتجه لتدريب منتخب تونس.

وأعلن نهضة بركان التعاقد بشكل رسمي مع بوبيستا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع "لوسيت انفو سبور" المغربي في وقت سابق أن نهضة بركات اتفق مع بوبيستا، بعدما تعثرت المفاوضات في وقت سابق بسبب تمسك المدرب بالجمع بين تدريب منتخب كاب فيردي ونهضة بركان.

وأشارت إلى أن بوبيستا قد أبدى رغبته في مواصلة الإشراف على منتخب كاب فيردي، مع الالتحاق بمعسكرات المنتخب خلال فترات التوقف الدولي، وهو المقترح الذي تحفظت عليه إدارة نهضة بركان.

ولم يعلن النادي المغربي عن وضعية بوبيستا مع منتخب كاب فيردي بعد توليه مهمة تدريب نهضة بركان.

وخطف بوبيستا الاضواء مع منتخب فيردي بعدما قاده للتأهل لدور الـ32 من كأس العالم.

وودع منتخب كاب فيردي كأس العالم بالخسارة 3-2 أمام الأرجنتين في دور الـ32.