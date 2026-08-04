في الجول يكشف أهم بنود جدول أعمال كاف.. تطوير بطولات الأندية ودوري الأمم

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي الجمعية العمومية الدورية له في القاهرة غدا الموافق 5 أغسطس.

وعلم FilGoal.com أن على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة مقترحات تطوير بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويكشف لكم FilGoal.com أهم بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لـ كاف.

إقامة السوبر الإفريقي يوم 8 نوفمبر في جنوب إفريقيا بين صن داونز واتحاد العاصمة.

بحث مقترحات تطوير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم الجديد ومنها تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات.

مناقشة آلية تطبيق دوري الأمم الإفريقية بداية من عام 2029.

بحث طلبات الدول لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في أعوام 2028 و2032 و2036.

موعد ومكان حفل جوائز كاف 2026.

مناقشة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة لعام 2027.

مناقشة العروض التجارية والتسويقية لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2026 و2032 و2036.

مناقشة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات للرجال عام 2026.

اختيار مكان بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لعام 2027.

تحديد موعد ومكان بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية 2026.

مناقشة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة لعام 2027.