فولام يضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد

أعلن نادي فولام تعاقده رسميًا مع المهاجم الإسباني جونزالو جارسيا قادمًا من ريال مدريد مقابل قيمة مالية لم يُكشف عنها.

ووقع المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا يمتد حتى صيف 2031، مع وجود خيار يتيح للنادي تمديده لعام إضافي.

وقال جونزالو جارسيا عقب توقيع العقود "أنا ممتن للغاية وسعيد جدًا بالتواجد هنا."

وأضاف "أشكر إدارة النادي وألفارو أربيلوا على الثقة التي منحوني إياها، وأنا متحمس جدًا لبدء هذه التجربة."

من جانبه، قال توني خان، المدير التنفيذي لفولام: "يسعدني الترحيب بجونزالو جارسيا في فولام. إنه مهاجم شاب وموهوب للغاية، ومتحمس للقدوم إلى فولام واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأضاف "نحن جميعًا نؤمن بأنه سيكون إضافة رائعة للفريق، وسيثبت أنه لاعب مميز تحت قيادة ألفارو أربيلوا."

وبدأ جونزالو مسيرته في أكاديمية ريال مدريد منذ أن كان في العاشرة من عمره، قبل أن يقضي موسمًا واحدًا في أكاديمية ريال مايوركا، ثم عاد إلى النادي الملكي في عام 2019.

وتحت قيادة ألفارو أربيلوا في فرق الشباب، شهدت مسيرته تطورًا لافتًا، خاصة في موسم 2023-2024، عندما سجل 35 هدفًا وقاد فريق تحت 19 عامًا لتحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي الموسم التالي، تألق مع ريال مدريد كاستيا، بعدما ساهم في 29 هدفًا خلال 36 مباراة، بتسجيله 25 هدفًا وصناعته أربعة أهداف، علمًا بأن 19 مساهمة منها جاءت أثناء مشاركته على الجناحين الأيمن والأيسر.

وشهد ذلك الموسم أيضًا تسجيله أول أهدافه مع الفريق الأول لريال مدريد، عندما أحرز هدف الفوز المتأخر أمام ليجانيس في كأس ملك إسبانيا.

وخطف جونزالو الأنظار خلال بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تُوج بجائزة هداف البطولة بتسجيله أربعة أهداف وصناعة هدف، رغم خروج ريال مدريد من الدور نصف النهائي.

وأشاد به حينها المدير الفني تشابي ألونسو، الذي شبّهه بأسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس.

وفي الموسم الماضي، سجل جونزالو ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أخرى خلال 39 مباراة بقميص ريال مدريد.

وكان أبرز مبارياته أمام ريال بيتيس، عندما سجل "هاتريك" في الفوز بنتيجة 5-1، وجاءت أهدافه الثلاثة بطرق مختلفة، بضربة رأس، وتسديدة مباشرة بعد استقبال الكرة بالصدر، ولمسة فنية داخل منطقة الجزاء.

وأدت مستوياته إلى دخوله حسابات منتخب إسبانيا قبل كأس العالم 2026، ورغم عدم انضمامه للقائمة النهائية، خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول في إحدى المباريات الودية التحضيرية.

وسبق له تمثيل منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، إذ سجل ستة أهداف خلال سبع مباريات، وكان يرتدي القميص رقم 7، وهو الرقم نفسه الذي سيرتديه مع فولام.