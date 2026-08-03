تشيلسي يضم هندرسون

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 18:14

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون لاعب تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي تعاقده رسميًا مع جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وسينضم لاعب الوسط إلى صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

وقال هندرسون عقب انضمامه إلى تشيلسي: "بالنظر إلى حجم النادي، وإلى المدير الفني الذي أكن له إعجابًا كبيرًا، بالإضافة إلى جودة اللاعبين، كانت هذه فرصة كبيرة لا يمكنني رفضها."

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وأضاف "كما أُعجبت كثيرًا برغبة الملاك في إعادة تشيلسي إلى الطريق الصحيح وتحقيق النجاح."

وأتم "بالنسبة لي، الأمر يتعلق بتقديم كل ما لدي يوميًا داخل الملعب وخارجه، لمساعدة زملائي والفريق بأفضل شكل ممكن. أنا متحمس للغاية للبدء."

وبدأ هندرسون مسيرته مع نادي سندرلاند، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في نوفمبر 2008.

وبعد فترة إعارة إلى كوفنتري سيتي، فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي لسندرلاند، وخاض 79 مباراة بقميص الفريق، كما شهدت تلك الفترة ظهوره الأول مع منتخب إنجلترا.

وانتقل لاعب الوسط إلى ليفربول في صيف 2011، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية للفريق، قبل أن يتولى شارة القيادة في يونيو 2015 خلفًا لستيفن جيرارد.

وقاد هندرسون ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، وهو اللقب الأول للنادي بعد غياب دام 30 عامًا.

كما توج مع ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، والدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ورحل بعدها إلى الاتفاق السعودي، قبل أن يخوض تجربة مع أياكس الهولندي، ثم برينتفورد الإنجليزي، وصولًا إلى انتقاله إلى تشيلسي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض هندرسون 91 مباراة بقميص منتخب إنجلترا، وكان ضمن قائمة "الأسود الثلاثة" التي حلت وصيفة ليورو 2020، واحتلت المركز الثالث في كأس العالم 2026.

وبذلك يكون جوردان هندرسون خامس صفقات تشيلس بعد كل من فالنتين باركو وماكسينس لاكروا ومورجان روجرز وداني ويلبيك.

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