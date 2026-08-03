فوزينيا يصل إلى تشيلي وينضم لـ كولو كولو

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

فوزينيا - حارس مرمى كاب فيردي

وصل فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي إلى تشيلي أخيرا استعدادا للانضمام لصفوف فريق كولو كولو.

وكان من المنتظر أن يصل حارس كاب فيردي مساء الخميس إلى تشيلي لكن رحلته تأجلت للمرة الثانية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التشيلي صورا من وصول فوزينيا تمهيدا للمشاركة مع الفريق.

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وانضم الحارس المخضرم إلى النادي التشيلي في صفقة انتقال حر.

وقال أنيبال موسى رئيس نادي كولو كولو التشيلي في تصريحات سابقة نقلتها وكالة رويترز: "فوزينيا سيصبح لاعبا لكولو كولو، وسيصل تشيلي خلال أيام، وسيجري الكشف الطبي وسيتم تقديمه في ملعب مونيمونتال".

كما نشر النادي صورة تعلن اقتراب حارس كاب فيردي من الانضمام لصفوفه.

ويصبح فوزينيا ثامن لاعب إفريقي يشارك في المسابقات التشيلية المحلية تاريخيا.

وسبق فوزينيا كل من الكاميروني أنتوني هيلا والنيجيري إكسيل أوجودوه والكاميروني لوك بيسالا والكاميروني فرانسيس ميسي والموريتاني دودو توريه والنيجيري فيليكس أبوتشي والإيفواري فرانك أهولي.

وتألق فوزينيا في كأس العالم بقميص كاب فيردي وقاد منتخب بلاده إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وسينضم الحارس البالغ 40 عاما إلى كولو كولو في وقت ارتبط فيه اسمه أيضا بالانضمام إنتر ميامي.

وجاءت تجربة فوزينيا الأخيرة مع تشافيس البرتغالي والتي امتدت لموسمين.

وارتفع عدد المتابعين للحارس البالغ 40 عاما ليقترب من 29 مليون متابع على موقع "إنستجرام" بعدما بدأ البطولة وهو يمتلك 50 ألف متابع فقط.

وحصل فوزينيا على دعم كبير خلال مشواره في كأس العالم جماهيريا وكان من أكثر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا.

وتأهل منتخب كاب فيردي من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بعد تحقيق 3 تعادلات واحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا، لكن توقف المشوار في دور الـ 32.

ويتصدر كولو كولو ترتيب الدوري التشيلي برصيد 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه عقب انقضاء 16 جولة.

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