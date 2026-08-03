خبر في الجول - حسام عبد المجيد يصل إلى بلغاريا للانضمام لـ لودوجوريتس

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 11:05

كتب : محمود حمدي

حسام عبد المجيد - لودوجوريتس

وصل حسام عبد المجيد إلى بلغاريا تمهيدا للانضمام إلى فريقه الجديد لودوجوريتس.

وللمرة الأولى لن يشارك الفريق البلغاري في المسابقات الأوروبية بعدما ودع الدور التمهيدي المؤهل للمؤتمر الأوروبي.

وعلم FilGoal.com أن حسام عبد المجيد قد وصل إلى بلغاريا رفقة وكيله سامر سلامة تمهيدا للانتظام في معسكر لودوجوريتس.

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وافتتح لودوجوريتس الدوري بتحقيق ثلاثة انتصارات أمام لوكوموتيف بلوفديف بهدف مقابل لا شيء، وأمام دوناف روسه 2-0 وفراستا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب لودوجوريتس مباراته المقبلة في الدوري البلغاري يوم الأحد 9 أغسطس الجاري.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف حسام عبد المجيد في وقت سابق عن سبب تفضيله لفريقه البلغاري عن العروض المقدمة له من الخليج وقال: "فضلت لودوجوريتس على العروض الخليجية لأنه كان الأفضل والأكثر جدية، رغم أن عروض الخليج كانت أقوى ماليا، لأن هدفي الانضمام إلى دوري أكثر شهرة والمساهمة في نجاح بلدي، وتكريم الزمالك نادي طفولتي، وتمهيد الطريق أمام لاعبي الزمالك الشباب ليصبحوا محترفين في أوروبا".

وودع حسام عبد المجيد جماهير الزمالك، موجها رسالة شكر مؤثرة بعد رحيله عن النادي، أكد خلالها اعتزازه بالفترة التي قضاها بقميص الفريق الأبيض.

وقال حسام عبد المجيد عبر حسابه الرسمي انستجرام: "شكرا لكل جمهور الزمالك".

وواصل "من أول يوم وأنا لابس تيشيرت الزمالك، وأنتم كنتوا السند الحقيقي في كل لحظة وفي كل وقت صعب".

وأردف "النهاردة وأنا ببدأ خطوة جديدة في مسيرتي، كل اللي بطلبه منكم هو دعمكم ودعواتكم، زي ما كنتوا دايمًا معايا".

وأضاف "هفضل فخور إني كنت واحد من أبناء نادي الزمالك، وهتفضل ذكرياتكم ومساندتكم معايا في أي مكان".

وأتم "شكرا على كل الحب، وربنا يوفقنا جميعا في اللي جاي".

الزمالك لودوجوريتس حسام عبد المجيد
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