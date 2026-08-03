الحياة الجزائرية: بيتكوفيتش يفسخ تعاقده مع منتخب الجزائر.. وخليفته إسباني

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

فسخ السويسري فلاديمير بيتكوفيتش تعاقده من تدريب منتخب الجزائر.

ووفقا لتقرير قناة "الحياة" الجزائرية فإن المدير الفني وقّع منذ أيام على فسخ تعاقده بالتراضي في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الجزائري يسعى للتعاقد مع مدرب إسباني ولن يكون تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق من بين المرشحين نظرا لمطالبه المالية المرتفعة.

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وكشف التقرير أن تشافي طلب الحصول على 600 ألف يورو شهريا وهو ما أوقف المفاوضات.

ومن المنتظر الإعلان عن مدرب منتخب الجزائر الجديد الأسبوع المقبل.

وغادر منتخب الجزائر منافسات كأس العالم من الدور 32 بعد الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء أمام سويسرا.

وتولى المدرب البالغ 62 عاما تدريب ثعالب الصحراء خلال 33 مباراة دولية، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 5 وخسر 5.

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2027 شهر سبتمبر المقبل، حيث يتواجد على رأس مجموعة تضم زامبيا وتوجو وبوروندي.

الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش
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