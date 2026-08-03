عودة بعد عامين.. الوداد يضم يحيى عطية الله

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي ضم يحيى عطية الله لمدة موسم واحد.

يحيى عطية الله

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وعاد عطية الله لصفوف الوداد بعد عامين خارج أسوار الفريق المغربي.

وأوضح النادي في بيانه: "يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده الرسمي مع اللاعب يحيى عطية الله، بموجب عقد يمتد لموسم واحد".

وأضاف "يرحب النادي بعودة يحيى عطية الله إلى صفوف الفريق الأول، فإنه يعول على خبرته الكبيرة وإمكاناته الفنية والبدنية، إلى جانب معرفته العميقة بأجواء النادي وقيمه من أجل تقديم الإضافة المرجوة، وتعزيز تنافسية المجموعة، والمساهمة في تحقيق أهداف الوداد الرياضي وتطلعات جماهيره".

وتوج عطية الله مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022 والدوري المغربي مرتين.

كما خاض 166 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 23 في جميع المسابقات.

ورحل عطية الله في 2024 صوب سوتشي الروسي، ثم قضى موسم 2024-25 معارا للأهلي وعاد الموسم الماضي للفريق الروسي مجددا.

واكتفى الدولي المغربي بخوض 9 مباريات فقط صنع خلالها هدفا وحيدا.

وأصبح عطية الله البالغ 31 عاما خامس صفقات الوداد للموسم الجديد بعد ضم يحيى جبران من عجمان الإماراتي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الوداد عن التعاقد مع كل من حمزة جنان لمدة 3 مواسم، ورشيد غانيمي لمدة 3 مواسم.

كذلك تعاقد الوداد مع أيمن الحسوني لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكان الوداد أيضا أعلن تعيين قائد الفريق السابق صلاح الدين السعيدي في منصب المنسق الرياضي للفريق.

وكل ذلك بعدما أعلن الوداد عن تعيين البرتغالي باولو سيرجيو بريتو مديرا فنيا للفريق.

ولن يشارك الوداد في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري المغربي في المركز الخامس.

الوداد المغربي يحيى عطية الله
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